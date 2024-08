Stand: 16.08.2024 09:03 Uhr Schwedenfest beginnt - Gut 100.000 Besucher in Wismar erwartet

Offiziell wird die 23. Ausgabe des Schwedenfestes am Nachmittag eröffnet. Schon am Donnerstag gab es auf dem Wismarer Marktplatz, in der Innenstadt und am Hafen Konzerte und geöffnete Stände und Karussels. Bis Sonntagabend wird wieder die Schwedenzeit Wismars gefeiert. Die dauerte von 1648 bis 1803. Etwa 50 Schweden in historischen Kostümen werden wieder ein Heerlager aufschlagen und das Leben der damaligen Zeit nachstellen. Auch Schlachten mit schwedischen Truppen werden aufgeführt. Am Sonnabend wird es unter anderem ein Kinderfest geben. Sonntag sind die Highlights der Schwedenlauf mit etwa 1000 Läufern und der Schwedenweg. Auf diesem Umzug werden etwa 500 Menschen in historischen Kostümen durch die Altstadt gehen.

