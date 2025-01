Stand: 03.01.2025 06:51 Uhr Schönberg: Büromöbel-Hersteller Palmberg sucht Fachkräfte

Aktuell sind 670 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beim Büromöbel-Hersteller Palmberg in Schönberg (Nordwestmecklenburg) beschäftigt. Allein im vergangenen Jahr hat das Unternehmen knapp 100 neue Mitarbeiter eingestellt. Doch nach Jahren des stetigen Wachstums schaut die Geschäftsleitung jetzt mit Sorge in das neue Jahr. Die größten Probleme machten steigende Kosten für Treibstoff und Energie und eine lähmende Bürokratie, sagt Christian Zwiebelmann, in der Geschäftsleitung zuständig für den Bereich Logistik. Hinzu käme der Fachkräftemangel. Neue Leute würden für alle Bereich gesucht, ganz besonders aber Lkw-Fahrer. Zuletzt war das Unternehmen gewachsen und hatte neue Produktionsstätten in Rehna und Schönberg gebaut. Palmberg gewinnt seit Jahren Marktanteile, gilt deutschlandweit als Marktführer im Bereich Büromöbel. Doch insbesondere durch den Mangel an Fachkräften sind dem Wachstum jetzt Grenzen gesetzt, sagt Zwiebelmann weiter. Würde man ausreichend neue Mitarbeiter finden, könnte das Unternehmen weiter wachsen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg