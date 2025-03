Stand: 20.03.2025 17:22 Uhr Schilfgürtel in Banzkow fängt Feuer: Mehrere Hektar in Brand

In Banzkow nahe Schwerin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) brennen seit Donnerstagnachmittag Schilf, trockenes Gras und Unterholz. Laut Leitstelle ist eine Fläche von etwa fünf Hektar betroffen. Mehrere Feuerwehren seien derzeit im Einsatz, um den Flächenbrand zu löschen. Wegen längerer Trockenheit besteht aktuell erhöhte Waldbrandgefahr in Mecklenburg-Vorpommern. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gilt derzeit Waldbrandgefahrenstufe 3 - das entspricht einer mittleren Waldbrandgefahr. Das Umweltministerium ruft deshalb zur Vorsicht auf. In Wäldern sollte derzeit nicht geraucht werden, außerdem sollten keine Zigarettenreste aus dem Auto geworfen werden.

