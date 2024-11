Stand: 05.11.2024 13:38 Uhr Schaden im Schweriner Fernwärmenetz: Grabenstraße gesperrt

Die Grabenstraße in Schwerin wird von Mittwoch an für drei Tage voll gesperrt. Grund der Sperrung ist ein Schaden im Fernwärmenetz. Das teilten die Stadtwerke mit. Bis Mitte des Monats bleibt die Straße zur Hälfte gesperrt, der Verkehr wird über eine Ampel geregelt. Während der Bauarbeiten kann es in Krebsförden zu Einschränkungen bei der Wärmeversorgung kommen. Bei der Zufahrt zum Sieben-Seen-Center und anderen Geschäften kann es Beeinträchtigungen und Umleitungen geben.

