SSC Palmberg Schwerin holt Sieg zum Jahresstart

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin sind mit einem Sieg in das neue Jahr gestartet. Mit 3 zu 0 gewannen die Schwerinerinnen in der Bundesliga gegen die Ladies in Black Aachen. Ein souveräner Sieg für die Mannschaft von Trainer Koslowski - die den ersten Matchball direkt verwandelte. In der Tabelle liegt der SSC weiter auf Rang drei - punktgleich mit dem MTV Stuttgart auf Rang zwei. Für die Schwerinerinnen geht es am kommenden Mittwoch weiter - mit dem Heimspiel in der Champions League gegen Saint Cloud aus Paris.

