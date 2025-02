Stand: 05.02.2025 18:15 Uhr Rund 30 Wahlplakate in Ludwigslust zerstört

In Ludwigslust haben unbekannte Täter rund 30 Wahlplakate zerstört. Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigten sie in der Zeit von Sonntag zu Montag die Plakate - in den Bereichen Käthe-Kollwitz-Straße, Klenower Straße, Rudolf-Tarnow-Straße, Wöbbeliner Straße, Techentiner Straße und am Platz des Friedens. In jüngster Zeit gab es immer wieder Vorfälle von zerstören Wahlplakaten im Land. Zuletzt wurden vor wenigen Tagen Wahlplakate in Schwerin beschädigt. Der Sachschaden in Ludwigslust wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim