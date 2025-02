Stand: 03.02.2025 17:08 Uhr 24-Jähriger zerstört mehrere Wahlplakate in Schwerin

In Schwerin soll ein 24-Jähriger in der Nacht zu Montag insgesamt 15 Wahlplakate beschädigt haben. Laut Polizei kam es zu dem Vorfall in der Möwenburgstraße in der Werdervorstadt. Der Hinweis eines Zeugen habe die Beamten gegen Mitternacht auf den Plan gerufen. Sie hätten den Verdächtigen noch in der Nähe aufgefunden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

