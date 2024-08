Stand: 16.08.2024 14:22 Uhr Radfahrer flüchtet nach Unfall in Schwerin: Zeugen gesucht

In Schwerin sucht die Polizei einen Radfahrer, der am Freitagmorgen nach einem Unfall geflüchtet sein soll. Am Obotritenring hatte der Unbekannte kurz vor 10 Uhr einen 64-jährigen anderen Radfahrer touchiert und so zu Fall gebracht. Der 64-jährige verletzte sich dabei unter anderem am Kopf und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der unbekannte Radfahrer blieb kurz am Unfallort, entfernte sich dann aber, bevor die Polizei eintraf. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen sowie Ersthelfer können sich bei der Polizei in Schwerin melden.

