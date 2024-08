Stand: 09.08.2024 16:15 Uhr Quadfahrer in Crivitz schwer verletzt

Der Fahrer eines Quads ist in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Am späten Donnerstagnachmittag kollidierte der 34-jährige mit dem Auto eines 48-jährigen, das auf die Rudolf-Breitscheid-Straße einbog. Dabei erlitt der Quadfahrer nach Polizeiangaben schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt, wahrscheinlich aber hat der Autofahrer die Vorfahrt nicht beachtet.

