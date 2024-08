Stand: 06.08.2024 16:52 Uhr Plau am See: Senioren bei "Kaffeefahrt" betrogen

Am Montag meldeten sich drei Senioren bei der Polizei und zeigten einen Betrug an. Sie hatten bei einer sogenannten „Kaffeefahrt“ fast 2.000 Euro an unbekannte Täter übergeben. Diese Täter hatten zuvor kostenlose Tagesausflüge versprochen und die Senioren nach Plau am See gebracht. Dort wurden ihnen teure Artikel und Reisen angeboten, die sie kauften. Erst später erkannten die Senioren, dass sie betrogen wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 06.08.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim