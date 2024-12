Stand: 12.12.2024 16:23 Uhr Plau am See: Gebühren für Straßenreinigung steigen

Für Grundstückseigentümer in Plau am See steigen ab dem kommenden Jahr die Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst. Sie werden sich zum Teil mehr als verdoppeln. Bei einem durchschnittlichen Grundstück mit wöchentlicher Reinigung und Winterdienst steigt die Gebühr von knapp 50 auf etwa 130 Euro. Eigentümer haben die Möglichkeit die Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst als Nebenkosten an Mieter weiterzugeben. Laut Stadt sei der Grund für die Erhöhung gestiegenen Kosten. Die Gebühr wurde zuletzt vor etwa 20 Jahren angepasst. Außerdem wurden mehr als 50 Straßen in die Datenbank aufgenommen, weil sie bislang gefehlt haben.

