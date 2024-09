Stand: 25.09.2024 07:13 Uhr Pinnow bekommt Skater- und Dirtbike-Anlage

Die Gemeinde Pinnow im Landkreis Ludwigslust-Parchim soll eine neue Skateranlage und eine neue Dirtbike-Strecke bekommen. Das hat die Gemeindevertretung am Dienstagabend entschieden. Die Anlage soll am Ortseingang in der Nähe eines Sportplatzes auf einer Fläche von 600 Quadratmetern entstehen. Geplant sind Skate-Elemente und eine hügelige Strecke für BMX-Räder. Für das Projekt sind laut Bürgermeister Günter Tiroux (parteilos) im Haushalt bereits 30.000 Euro eingeplant. Damit sollen die ersten Kosten gedeckt sein, für die Finanzierung des gesamten Projekts soll das Geld aber noch nicht reichen. Im nächsten Schritt soll die genaue Projektplanung ausgeschrieben werden. Erste Ideen für die Skater-Anlage gab es vor mehr als einem Jahr.

