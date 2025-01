Stand: 23.01.2025 16:08 Uhr Pflegeeltern in Ludwigslust-Parchim gesucht: Kurse zur Vorbereitung

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim werden Pflegeeltern gesucht. Das hat der Kreis am Donnerstag mitgeteilt. Im Kreis leben aktuell 217 Pflegekinder. Aus unterschiedlichen Gründen können diese nicht mehr in ihren Familie leben. Pflegeeltern können Familien, Paare oder Einzelpersonen sein - wichtig ist, dass sie ein liebevolles und stabiles Zuhause bieten können, so der Landkreis.

Kurs bereitet Interessierte vor

Interessierte können sich beim Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe beziehungsweise beim Pflegekinderdienst melden, dort werden Vorbereitungskurse angeboten. Der nächste soll im März in Ludwigslust stattfinden. Neben intensiven Einzelgesprächen gehören zur Vorbereitung auch der Wissenserwerb und Austausch in der Gruppe, so der Kreis weiter.

