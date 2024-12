Stand: 06.12.2024 15:20 Uhr Parchim: Mann wird im Park geschlagen - Tatverdächtiger ermittelt

In Parchim wurde am Donnerstag ein Mann im "Grüne Lunge Park" angegriffen und verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 47-Jährige am frühen Nachmittag auf mehrere andere Männer getroffen sein. Aus dieser Gruppe heraus sei er auf den Hinterkopf geschlagen worden. Die Verletzung wurde medizinisch versorgt. Die Polizei konnte einen 25-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Ob das mutmaßliche Opfer mit der Hand oder mit einem Schlagwerkzeug geschlagen wurde, prüft nun die Polizei.

