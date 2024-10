Stand: 22.10.2024 14:29 Uhr Parchim: 13 Millionen für Sanierungen in der Altstadt

Die Stadtvertretung in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat dem Maßnahmenplan und dem Förderantrag für die städtebauliche Erneuerung der Altstadt zugestimmt. Die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen belaufen sich auf knapp 13 Millionen Euro. Das Innenministerium hat Fördermittel in Aussicht gestellt. Die Höhe steht noch nicht fest. Der notwendige Eigenanteil der Stadt wird in den Haushaltsplänen ab 2026 eingestellt. Im Maßnahmenplan sind mehrere Schwerpunkte festgelegt. Ganz oben auf der Liste stehen die Mühlenstraße und der Fischerdamm. Hier sollen die Straßen sowie die Zufahrtswege erneuert werden. Die Stadt plant außerdem das ehemalige Theater in der Blutstraße 16 zu modernisieren. Diese Projekte sollen bis spätestens 2031 umgesetzt werden.

