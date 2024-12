Stand: 16.12.2024 07:43 Uhr Oberliga: Dynamo Schwerin überwintert auf einem Abstiegsplatz

Die SG Dynamo Schwerin hat das letzte Oberliga-Heimspiel am 16. Spieltag vor der Winterpause knapp verloren. Gegen den Tabellenführer SV Lichtenberg unterlagen die Schweriner am Sonnabend mit 0:1 (0:1). Nach einer guten halben Stunde ging der Spitzenreiter aus Berlin durch Hannes Graf (35.) in Führung - Dynamo konnte trotz einiger Chancen nicht mehr ausgleichen. Die SGD überwintert damit auf einem Abstiegsplatz - mit einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer. Weiter geht es für die Schweriner dann Mitte Februar.

Der FC Anker Wismar hatte sich bereits in der vergangenen Woche in die Winterpause verabschiedet - die Partie Anker gegen Rostocker FC des 16. Spieltags war vorgezogen worden. Anker gewann sie schon Mitte November mit 5:1 (2:1).

