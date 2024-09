Stand: 04.09.2024 05:55 Uhr Nordwestmecklenburg: Mopedfahrer nach Wildunfall schwer verletzt

Am Dienstagabend ist ein Moped-Fahrer zwischen Nisbill und Hasenwinkel (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit einem Reh zusammengestoßen. Laut Polizei konnte der 19-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er verlor die Kontrolle über sein Moped und kam von der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz wurde der junge Mann so schwer verletzt, dass auch der Rettungshubschrauber "Christoph 47" zum Einsatz kam. Der brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

