Stand: 02.07.2024 13:00 Uhr Neustadt-Glewe: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

In Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Montag eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist die 65-Jährige an einer Kreuzung mit einem Auto kollidiert und wenige Meter mitgeschleift worden. Die Fahrradfahrerin habe zudem keinen Helm getragen. Sie musste mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 57-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Laut Polizei kann ein Vorfahrtsfehler seinerseits aber nicht ausgeschlossen werden. Deshalb wurde gegen den Autofahrer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.07.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Fahrrad