Stand: 30.10.2024 07:29 Uhr Neukloster: Betrüger täuschen Spendensammlung für Blindenschule vor

Der Landkreis Nordwestmecklenburg warnt vor einer Betrugsmasche. Unbekannte hatten in der vergangenen Woche Geld erschlichen. Sie gaben in Neukloster vor einem Supermarkt an, für das überregionale Förderzentrum für Menschen mit Sehbeeinträchtigung aus. Mit einer Spendendose und Spendenlisten baten sie um Geld. Wieviele Menschen Opfer der Betrugsmasche wurden, ist nicht bekannt. Die Polizei in Neukloster bittet darum, dass sich Zeugen, die diese Aktion am vergangenen Freitag beobachtet haben, bei der Polizei melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 30.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg