Stand: 29.09.2024 11:37 Uhr Neue Verkehrsregelung: Tempo-30-Zone in Parchimer Altstadt

In der Altstadt von Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gilt ab dem 1. Oktober 2024 überall in der Altstadt Tempo 30. Außerdem gibt es dort keine Vorfahrtsstraßen mehr, sondern im ganzen Altstadtkern gilt dann rechts vor links. Die Änderungen sollen laut eines Stadtsprechers den Verkehr auf die Bundesstraße 191 ablenken. Außerdem werden die Johann-Jakob-Engel-Straße und die Lange Straße bis zum Alten Markt einspurig. Aktuell fahren laut Stadtverwaltung jeden Tag etwa 1.500 Autos durch die Altstadt. Mit der neuen Verkehrsregelung sollen es künftig nur noch 1.000 Fahrzeuge am Tag sein.

