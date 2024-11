Stand: 29.11.2024 06:36 Uhr Neue Steuer für kostenlosen Schülernahverkehr in Schwerin?

In Schwerin streiten Stadtverwaltung und Stadtvertretung zur Zeit über den Haushalt. Einer der Streitpunkte: Der kostenlose Schülernahverkehr für die Klassen 1 bis 4. Der würde 1,2 Millionen Euro kosten. Die SPD möchte den Schülernahverkehr über eine Steuer auf zum Beispiel Tanzveranstaltungen, Kinobesuche und Konzerte in Höhe von fünf Prozent finanzieren. Sollte so mehr als die benötigten 1,2 Millionen zusammenkommen, soll das Geld in den Kulturbereich zurückfließen. Auf der vergangenen Sitzung des Hauptausschusses fand diese Idee keine Zustimmung bei den anderen Fraktionen.

