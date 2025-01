Stand: 16.01.2025 14:30 Uhr Neue Fachkräfte-Service-Zentrale soll Unternehmen in MV entlasten

Für Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern soll es einfacher werden, Fachkräfte außerhalb der Europäischen Union zu gewinnen. Dafür haben Vertreter der Wirtschaft, der Arbeitsagentur und des Landes gemeinsam eine Fachkräfte-Service-Zentrale aufgebaut. Am Donnerstagmorgen wurde die Kooperationsvereinbarung in Schwerin unterschrieben. Unternehmen sollen mit der Zentrale nur noch einen Ansprechpartner haben. Dafür arbeiten mehrere Institutionen zusammen: die Arbeitsagentur, die zentrale Ausländerbehörde, die Industrie-, Handels-, und Handwerkskammern des Landes. Die Zusammenarbeitet bietet zwei Vorteile, so der Präsident der IHK zu Rostock Klaus-Jürgen Strupp: weniger Bürokratie und nur noch ein Ansprechpartner. Auch interessierte Unternehmen oder Menschen aus dem Ausland, die in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten möchten, sollen sich an die Zentrale wenden können. Am Freitag wird die neue Fachkräfte-Service-Zentrale ihre Arbeit aufnehmen. Sie wird vom Land für zwei Jahre mit einer Million Euro gefördert.

