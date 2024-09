Stand: 25.09.2024 18:20 Uhr Neue Beiräte für den Landkreis Nordwestmecklenburg konstituiert

Im Landkreis Nordwestmecklenburg werden mehrere Beiräte neu konstituiert. Das betrifft den Kreisseniorenbeirat und den Beirat für Menschen mit Behinderungen. Landrat Tino Schomann (CDU) rief dazu auf, sich aktiv an der Beiratsarbeit zu beteiligen. Es werde dringend Nachwuchs gebraucht. Die Beiräte beraten den Kreistag mit seinen Ausschüssen sowie den Landrat und die Kreisverwaltung in Fragen ihres Themenbereichs. Sie werden für die Dauer einer Wahlperiode bestellt. Wolhfartsverbände und Vereine aus dem Landkreis, die in der Senioren- und Behindertenarbeit tätig sind, können noch bis Mitte Oktober Kandidaten vorschlagen.

