Stand: 05.08.2024 09:24 Uhr Neue Baustellen in Alt Meteln und Schwerin

Neue Baustellen: die Brücke über den Aubach in der Hof Meteler Straße, in Alt Meteln, ist ab heute für Bauarbeiten gesperrt. Die Reparaturen werden etwa einen Monat dauern. Das Pflaster wird komplett ausgetauscht. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Außerdem wird in Schwerin der Gehweg in der Hospitalstraße erneuert. Diese Baustelle wird sich bis 12. Oktober hinziehen, sagte eine Sprecherin. Gehweg und Straße sind für die Bauarbeiten gesperrt.

