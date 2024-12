Stand: 08.12.2024 08:04 Uhr Nahe Sternberg: Frau stirbt bei Hausbrand in Jülchendorf

Nach einem Hausbrand am frühen Sonnabend in Jülchendorf bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist die Brandursache weiter unklar. Bei den Löscharbeiten war eine leblose Person in dem Haus gefunden worden. Ob es sich, wie anfangs angenommen, um die vermisste 73-jährige Bewohnerin handelt, wird laut Polizei jetzt ermittelt. Etwa 65 Feuerwehrleute hatten seit dem Morgen das brennende Einfamilienhaus gelöscht. Ein 83-jähriger Bewohner konnte sich ins Freie retten. Er kam in ein Krankenhaus. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Sternberg, Dabel, Wendorf, Gustävel, Demen und Brüel. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 08.12.2024 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim