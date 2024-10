Stand: 06.10.2024 12:15 Uhr Nahe Banzkow: Sportbootfahrer mit 2,41 Promille erwischt

Die Wasserschutzpolizei Schwerin hat am Sonnabend einen Sportbootfahrer mit 2,41 Promille erwischt. Der 63-Jährige war bereits in der Banzkower Schleuse (Landkreis Ludwigslust-Parchim) auffällig geworden. Dort konnte der Schleusenwärter den betrunkenen Mann aber nicht mehr stoppen, weil der Schleusenvorgang bereits abgeschlossen war. Der Sportbootführer setzte seine Fahrt in Richtung Eldedreieck fort. An der Gaartzer Brücke stoppten die Beamten der Wasserschutzpolizei ihn dann. Der Mann wurde nach seinem Atemalkoholtest zur Blutprobenabnahme in die Helios Klinik nach Schwerin gebracht. Auch seine Ehefrau konnte das Boot nicht übernehmen. Ihr Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,62 Promille. Die 52-Jährige wurde von der Polizei Parchim nach Hause gebracht.

