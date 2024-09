Stand: 05.09.2024 16:21 Uhr Nach Großbrand in Strohlager in Schwerin: Kein o2-Netz in Wittenburg

Seit dem Großbrand in einem Strohlager im Schweriner Süden vor fast drei Wochen funktioniert in Wittenburg und Umgebung das Mobilfunknetz des Anbieters o2 nicht. Bürger und Bürgerinnen können weder telefonieren noch mobiles Internet benutzen. Der Grund: Laut der Telefongesellschaft Telefonica, die das o2-Netz betreibt, wurde bei dem Großbrand in Schwerin ein Netzknoten zerstört. Wittenburgs Bürgermeister Christian Greger (CDU) sagt, durch die Störung sei die Sicherheit gefährdet, da Bürger oder Bürgerinnen in der Zeit nicht einmal den Notruf anrufen können. Der Telefonanbieter hätte bisher noch nicht mitgeteilt, wann die Störung behoben sein wird. Auf NDR Anfrage sagte ein Sprecher des Telefonanbieters, man werde nach Freigabe der Brandstelle durch die Behörden schnellstmöglich eine neue Zuleitung installieren, um die Versorgung der Kundinnen und Kunden in Wittenburg wieder herzustellen.

