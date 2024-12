Stand: 02.12.2024 16:12 Uhr Nach Carportbrand in Schwerin: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Brand eines Carports in Schwerin in der vergangenen Woche ist jetzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Laut Polizei soll ein 32-jähriger Mann aus der Ukraine, der nach bisherigen Erkenntnissen wohnungslos ist, das Feuer gelegt haben. Warum, das wird noch ermittelt. Am Donnerstag gegen 2 Uhr nachts war das Feuer entdeckt worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen schlugen die Flammen bereits gegen die Fassade des angrenzenden Wohnhauses. Zwei Autos brannten komplett aus. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Weitere Informationen Schwerin: 100.000 Euro Schaden bei Carportbrand Zwei Autos sind ausgebrannt. Die Feuerwehr hat verhindert, dass die Flammen auf ein Haus übergreifen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin