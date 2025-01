Stand: 28.01.2025 06:14 Uhr Mutmaßlicher sexueller Übergriff in Wismar: Suche mit Phantombild

Mit einem Phantombild will die Polizei in Wismar einen mutmaßlichen Sexualstraftäter finden. Der Unbekannte soll am 9. September vergangenen Jahres eine 16-Jährige in Wismar in der Poeler Straße sexuell genötigt haben. Er soll zwischen 18 und 24 Jahren alt und etwa 1,65 Meter groß sein, eine normale Statur haben und einen kleinen Oberlippenbart tragen. Außerdem spreche er mit einem Akzent und rolle das "R". Zum Tatzeitpunkt soll er ein dunkles Fahrrad dabei gehabt haben. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

