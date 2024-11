Stand: 20.11.2024 16:26 Uhr Mit 2,36 Promille: Betrunkener Autofahrer verursacht zwei Unfälle

Auf dem Weg von Banzkow nach Schwerin im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat ein betrunkener Autofahrer gleich zwei Unfälle verursacht. Laut Polizei ist der 41-Jährige am Montagnachmittag mit seinem Auto zunächst auf ein anderes Auto aufgefahren. Schon an der Unfallstelle habe der Mann betrunken gewirkt und floh. Später verursachte er dann in Plate einen weiteren Autounfall. Dabei wurden der 70-jährige Fahrer und seine 69-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Auch dort floh der Mann. Kurze Zeit später konnte der Schweriner schließlich auf der Ludwigsluster Chaussee von der Polizei gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Außerdem hatte der Mann Drogen genommen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Schweriner wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, Unfallflucht sowie das Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 20.11.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin