Millionenförderung für Kulturstätten in Westmecklenburg

Der Bund stellt eine zweistellige Millionensumme für die Modernisierung von Kulturstätten in Westmecklenburg zur Verfügung. Das hat die Bundestagsabgeordnete Claudia Müller (Bündnis 90/Die Grünen) am Mittwoch mitgeteilt. Demnach kommt das Geld aus dem Programm "Kulturinvest". Mit rund 2,3 Millionen Euro soll das backsteinerne Kommandantenhaus aus der Renaissancezeit in Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gesichert werden. Etwa 400.000 Euro sollen außerdem in die Sanierung von Traditionsschiffen in Wismar investiert werden. Insgesamt fließen aus dem Programm knapp zehn Millionen Euro nach Mecklenburg-Vorpommern.

