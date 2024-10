Stand: 14.10.2024 17:42 Uhr Mehrere verfassungsfeindliche Graffiti in Neukloster gesprüht

In Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg) haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Sonnabend mehrere Gebäude mit verfassungsfeindlichen Graffiti beschmiert. Betroffen waren unter anderem eine Grundschule, eine Sporthalle, sowie mehrere Fahrzeuge und Wohnhäuser. Insgesamt wurden sieben Graffiti festgestellt. Die Schmierereien wurden schnell nach dem Entdecken entfernt. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ermittelt jetzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar oder einer anderen Dienststelle zu melden.

