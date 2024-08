Stand: 07.08.2024 09:00 Uhr Mehrere Bahnübergänge in Schwerin ausgefallen

Am Morgen haben mehrere Bahnübergänge in Westmecklenburg nicht funktioniert. Die Schranken blieben geschlossen, so dass der Verkehr beeinträchtigt wurde. Eine Sprecherin der Bundespolizei sagte, in Grevesmühlen Richtung Gadebusch war kurz vor 7 Uhr ein Defekt an der Schranke gemeldet worden, kurz nach sieben Uhr dann auch in Sukow zwischen Plate und Crivitz. In Schwerin Medewege gab es kurz vor acht Uhr eine Störung - auch hier blieb eine Schranke geschlossen, funktionierte aber kurz darauf wieder. Auf der Grevesmühlener Straße in Schwerin wurde außerdem eine defekte Ampelanlage am Bahnübergang gemeldet.

