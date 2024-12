Stand: 30.12.2024 16:03 Uhr Mehrere Anrufe von Betrügern im Landkreis Nordwestmecklenburg

Am vergangenen Wochenende wurden im Landkreis Nordwestmecklenburg mehrere versuchte Telefonbetrügereien bei der Polizei gemeldet. Die Täter gaben sich als Polizisten aus und täuschten falsche Tatsachen vor, um an Informationen zu beispielsweise Geld und Schmuck zu gelangen. In diesen Fällen sind bislang keine Opfer bestohlen worden. Die Polizei rät bei solchen Anrufen niemals Einzelheiten über das eigene Vermögen preiszugeben. Außerdem sollten die Betroffenen bei einem verdächtigen Anruf auflegen und stattdessen bei der 110 anrufen. Polizei oder Staatsanwaltschaft fragen niemals am Telefon nach Geld oder anderen Wertgegenständen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 30.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg