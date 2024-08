Stand: 02.08.2024 12:35 Uhr Mehr Schulabschlüsse an Volkshochschule Schwerin

In Schwerin haben 46 Frauen und Männer in diesem Jahr ihren Schulabschluss an der Volkshochschule nachgeholt. Das sind etwa ein Fünftel mehr als im vergangenen Jahr, sagte eine Stadtsprecherin. Der Abschluss der Berufs- und Mittleren Reife sei für viele Menschen eine zweite Chance, so Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) bei der Zeugnisübergabe. Auch immer mehr Zugewanderte ohne Schulabschluss holen ihren Abschluss an der Volkshochschule nach. Für das nächste Jahr seien die Plätze bereits fast ausgebucht. Mit der Berufsreife kann eine Berufsausbildung begonnen werden. Und mit der Mittleren Reife sind noch deutlich mehr Berufe möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.08.2024 | 12:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin