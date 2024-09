Stand: 10.09.2024 06:48 Uhr Mehr Platz für Start-Ups im Schweriner TGZ

Am Nachmittag wird der Neubau des Haus 7 im Technologie- und Gewerbezentrums MV (TGZ) in Schwerin eröffnet. Das TGZ bietet Unternehmensgründern unter anderem Büroflächen, Mobiliar und Beratung für die ersten Schritte. Das Haus 7 hat gut 25 Millionen Euro gekostet. Bund und Land gaben mehr als 20 Millionen Euro als Fördermittel dazu. Auf 4.000 Quadratmetern Fläche sind 16 Produktionshallen und 96 Büros. Außerdem gibt es im obersten Geschoss einen Veranstaltungsraum für 200 Personen. Es ist eine der größten Investitionen in der 34-jährigen Geschichte des TGZ. Unter anderem Softwarefirmen und kleine Technikunternehmen mieten sich in die Bürogebäude ein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Schwerin