Mecklenburgische Südbahn startet in die Ostersaison

Die Südbahn nimmt über das Oster-Wochenende für vorerst fünf Tage wieder den Verkehr auf. Auf der Strecke zwischen Parchim und Waren an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) rollen die Züge dann im Zweistundentakt. Von Westen kommend fährt die Regionalbahn 19 zwischen Parchim, Karow und Plau am See (alle Landkreis Ludwigslust-Parchim). Aus Richtung Osten verkehrt die Regionalbahn 15 von Waren an der Müritz über Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bis nach Plau am See. Am 28. Mai beginnt dann die Sommersaison. Bis Mitte September fahren die Züge dann freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen. Während der Sommerferien ist die Südbahn täglich unterwegs. Touristen und Einheimische können die Region Südmecklenburgs so auch von der Schiene aus erkunden.

