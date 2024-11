Stand: 25.11.2024 14:47 Uhr Mann randaliert in Reisebus auf der A14 - Polizei schreitet ein

Ein Mann hat am Sonntag in einem Fernbus auf der A14 randaliert. Polizisten mussten den 42-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Wie die Beamten mitteilten, hatte der Mann zuvor während der Fahrt mehrere Flaschen Vodka getrunken und dann angefangen, andere Fahrgäste zu stören. Bei einem Halt auf dem Parkplatz Plater Berg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) nahm die Autobahnpolizei Stolpe den betrunkenen Polen schließlich mit, er verbrachte die Nacht zum Ausnüchtern in einer Zelle. Die Kosten dafür sollen ihm nun in Rechnung gestellt werden, so die Polizei weiter. Der Reisebus konnte am Nachmittag weiter in Richtung Dresden fahren. Woher der Bus kam und was sein endgültiges Reiseziel war, ist unklar.

