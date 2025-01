Stand: 22.01.2025 14:43 Uhr Mahn- und Gedenkstätte Wöbbelin: Namensstein von KZ-Opfer gestohlen

Unbekannte haben an der Mahn- und Gedenkstätte in Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Namensstein gestohlen. Eine Mitarbeiterin des für die Mahn- und Gedenkstätte zuständigen Vereins hat den Diebstahl am Freitag bemerkt und die Polizei informiert. Eine letzte Kontrolle am 9. Januar sei ohne Besonderheiten verlaufen, heißt es von der Polizei. Sie geht deshalb davon aus, dass der dunkle Klinkerstein zwischen Donnerstag, dem 9. Januar und Freitag, dem 17. Januar gestohlen worden sein muss. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls und wegen Störung der Totenruhe. Die Gedenkstätte in Wöbbelin erinnert an ein Konzentrationslager während des zweiten Weltkrieges. Auf dem entwendeten Stein war der Name des lettischen KZ-Opfers "Janis Stukla" eingraviert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 22.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim