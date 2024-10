Stand: 08.10.2024 05:48 Uhr Lübtheen: Feuer in einer Lagerhalle - 200.000 Euro Schaden

Am frühen Montagabend ist in einer Lagerhalle in Lübtheen, im Landkreis Ludwigslust-Parchim, ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. In der Halle lagerten landwirtschaftliche Maschinen und etwa 1.750 Strohballen, teilte die Polizei mit. Der Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Bereits am Sonntagvormittag brannte eine Lagerhalle in Zülow, südwestlich von Schwerin, nieder. Auch hier liegt der Schaden bei ungefähr 200.000 Euro. Glücklicherweise wurden bei beiden Bränden keine Personen verletzt.

