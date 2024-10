Stand: 31.10.2024 09:21 Uhr Lübtheen: Autofahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt.

Bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurde am Mittwoch Abend ein Autofahrer bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt. Der 39jährige kam auf der Kreisstraße 19 zwischen den Ortschaften Brömsenberg und Garlitz aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die freiwillige Feuerwehr musste den eingeklemmten Mann aus seinem Auto befreien. Er wurde in ein Krankenhaus in Schwerin gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 31.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim