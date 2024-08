Stand: 01.08.2024 09:28 Uhr Ludwigslust-Parchim führt im Wohnungsbau

Das statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern hat Zahlen zum Wohnungsbau für das vergangene Jahr veröffentlicht. Unter anderem auch für Westmecklenburg. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden die meisten Wohnungen gebaut. 418 waren es insgesamt. In Nordwestmecklenburg wurden 372 neue Wohnungen errichtet und in Schwerin 305. In ganz Mecklenburg-Vorpommern wurden, laut statistischem Amt, 944 Wohnungen weniger gebaut als im Vorjahr. Das sind fast 17 Prozent weniger. Insgesamt gibt es in Schwerin rund 60.000 Wohnungen, in Nordwestmecklenburg rund 87.000 Wohnungen und in Ludwigslust-Parchim etwa 112.000 Wohnungen. Die durchschnittliche Wohnungsgröße in Westmecklenburg beträgt circa 80 Quadratmeter.

