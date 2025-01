Stand: 16.01.2025 16:30 Uhr Ludwigslust: Mann randaliert in Bank - 18.000 Euro Schaden

In Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Randalierer festgenommen. Der 33-Jährige hatte den Angaben zufolge zunächst einen Bekannten in dessen Wohnung geschlagen. Das Opfer kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Später randalierte der Mann in einer Bank am Alexandrinenplatz, so die Polizei weiter. Dort warf er Möbel um, zerstörte Glasscheiben und riss das Display eines Überweisungsautomaten heraus. Um den Mann aufzuhalten - der zwischenzeitlichen seinen Oberkörper entkleidete - musste die Polizei ihn fesseln. Er kam anschließend in Gewahrsam. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,7 Promille. Gegen ihn wird nun ermittelt. Der Schaden in der Bank beträgt etwa 18.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim