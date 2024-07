Stand: 31.07.2024 18:06 Uhr Ludwigslust: Fahrer rettet sich aus brennendem Auto

Auf der B5, kurz hinter dem Ortsausgang Ludwigslust in Richtung Grabow, hat am Mittwochvormittag ein Auto gebrannt. Der Fahrer verletzte sich leicht als er aus dem noch rollenden Auto sprang, um sich zu retten. Das sagte ein Polizeisprecher. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute löschten das brennende Auto. Die Brandursache ist wahrscheinlich ein technischer Defekt, so der Sprecher weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 31.07.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim