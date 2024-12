Stand: 16.12.2024 17:46 Uhr Ludwigslust: Diebe stehlen hochwertige Handys aus Geschäft

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in ein Mobilfunkgeschäft in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eingestiegen und haben dort hochwertige Handys gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 1 Uhr. Die Tür zum Geschäft in der Ludwigsluster Innenstadt sei gewaltsam geöffnet geworden. Die elektronischen Geräte seien dann aus der Auslage entwendet worden. Noch ist unklar, wie hoch der entstandene Schaden ist. Die Polizei hat Spuren gesichert und ermittelt. Es werden nun Zeugen gesucht, die den Diebstahl beobachtet haben.

