Stand: 05.08.2024 08:57 Uhr Ludwigslust: 14.000 Besucher:innen zum Kleinen Fest im großen Park

Knapp 14.000 Menschen haben am Sonnabend und am Sonntag das Kleine Fest im großen Park in Ludwigslust besucht. Gestern Abend ging es mit einem Feuerwerk zu Ende. Rund 70 Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ländern waren aufgetreten, 31 Bühnen hatte der Veranstalter - die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern - im größten Landschaftspark Mecklenburg-Vorpommerns aufgebaut. Das Kleinkunstfestival fand zum 29. Mal im Schlosspark Ludwigslust statt.

