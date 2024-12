Stand: 23.12.2024 11:41 Uhr Lkw verliert Bier in Lübz - Bundesstraße gesperrt

In Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) musste die B191 nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag teilweise komplett gesperrt werden. Laut Polizei hat ein Lkw hat an einer Ampelkreuzung beim Abbiegen mehrere Kästen Bier verloren. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr hat die Straße inzwischen wieder geräumt. Sie ist damit wieder freigegeben. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 23.12.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim