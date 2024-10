Stand: 18.10.2024 11:30 Uhr Lichterbummel in Schwerin startet: Programm bis Sonntag

In Schwerin beginnt der Lichterbummel - das gesamte Wochenende über können in der Innenstadt Lichter bestaunt werden. Es gibt zudem verschiedene Musik-Acts. Auf dem Marktplatz treten Bands auf, am Südufer des Pfaffenteichs wird elektronische Musik gespielt und es gibt auch Lasershows und Feuerwerk. Das ganze Programm und alle Lichtinstallationen hat die Stadt auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Einige Beispiele: Auf dem Pfaffenteich schwimmen Licht-Seerosen, in einigen Schaufenstern wird Video-Kunst ausgestellt und viele Gebäude in der Innenstadt sind besonders beleuchtet. Für den Lichterbummel ist das Südufer des Pfaffenteichs für Autofahrer bis Montagmorgen gesperrt.

