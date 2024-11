Stand: 12.11.2024 14:26 Uhr Landkreis: Grundschule in Kummer bleibt langfristig bestehen

Die Grundschule in Kummer (Ludwigslust-Parchim) bleibt bis mindestens 2034 bestehen. Bislang war die Zukunft des Standortes unklar. Kummer ist ein Ortsteil von Ludwigslust. In der Ortsteilvertretersitzung am Montagabend hat der Landkreis das Bestehen der Grundschule bestätigt. Nach aktuellen Prognosen für die kommenden Jahre erreicht die Einrichtung die Mindestanzahl an Schüler. Aktuell werden knapp 80 Kinder in Kummer unterrichtet. Die Stadt will das Gebäude sanieren. Dafür fehlte bislang eine Bestätigung des Landkreises für das Bestehen des Grundschulstandortes. Jetzt besteht die Möglichkeit in Absprache mit den Stadtvertretern Geld für erste Planungsleistungen im Doppelhaushalt für die kommenden zwei Jahre einzustellen.

