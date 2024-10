Stand: 08.10.2024 14:33 Uhr Ladendiebe in Schönberg mit 300 Tafeln Schokolade erwischt

Die Polizei ermittelt gegen zwei Ladendiebe, die am Montag in Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) auf frischer Tat ertappt worden sind. Sie hatten versucht, in einem Supermarkt 300 Tafeln Schokolade im Wert von rund 1.100 Euro zu stehlen. Zeugen haben die Tat beobachtet und einem Ladendetektiv Bescheid gesagt. Die beiden Tatverdächtigen sind 19 und 24 Jahre alt und stammen aus der Republik Moldau. Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 08.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg